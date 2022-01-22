قيمته 450 مليون دينار.. القبض على متهم بتزوير سند عقاري في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة 450 مليون دينار وبيعة لاحد المواطنين في الكاظمية.

وقالت المديرية في بيان، إن “مفارزها في مكتب الكاظمية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة (٤٥٠) مليون دينار عراقي”.

وأضافت انه “تمت عملية القبض بعد توفر معلومات عن وجود شخص قام بتزوير سند عقاري وبيعه لأحد المواطنين في منطقة الكاظمية ببغداد”.

وبينت انه “تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٢ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.