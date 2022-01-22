عضو تحالف الفتح مختار الموسوي: الفساد وانشغال القادة الامنيين بالفضائيين السبب المباشر وراء فاجعة العظيم

اكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي اليوم السبت، ان الفساد وانشغال بعض القادة الامنيين بالفضائيين هو السبب الرئيسي وراء فاجعة العظيم.

وحمل الموسوي في حديث صحفي” “الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية” مستدركا “هذا الموضوع سيتكرر وان كانت هذه المرة الضحية ١١ مقاتل ففي المرة المقبلة ممكن ان يصبح العدد ٢٢ ويتضاعف وذلك بسبب الرشاوي والفساد”.

واضاف ان “الفساد هو من أدى إلى استشهاد ١١ منتسب كما ان قادة الجيش العسكريين مشغولين في أمور أخرى كالفضائيين والنثريات والحسابات وغيرها من الامور”

مبينا ان “استشهاد هؤلاء يحتم على رئيس الوزراء ان لا يبقى ساعة واحدة في منصبه وليس الحديث في الاعلام وفتح تحقيقات التي لن تخرج بشيء اطلاقا”.