بعد فاجعة “العظيم”.. انتقاد لوزير الدفاع: أين دوره

انتقد مراقبون للوضع الأمني، غياب دور وزير الدفاع جمعة عناد بعد فاجعة منطقة العظيم التي راح ضحيتها ضابط وعدد من الجنود.

وتساءل المراقبون بالقول "اين دور وزير الدفاع من هذه الفاجعة وما هي اجراءاته لاسيما الضحايا هم ضابط وجنود ينتمون للجيش العراقي وهو المسؤول عنهم".

وأضاف هؤلاء أن "وزير الدفاع حسب المعلومات متواجد في اقليم كردستان العراق"، معتبرين أن "القيادات العسكرية تتحمل جزءاً من هذه الفاجعة

وفجر امس الجمعة، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط برتبة ملازم، بعد هجوم لعصابات داعش الارهابية في منطقة “العظيم” محافظة ديالى.

أكد بعدها، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على المباشرة بإعادة تقييم لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة ديالى، وشدد على عدم تكرار مثل هذه الخروقات الأمنية.