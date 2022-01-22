الصحة: لم نصدر توصيات لإيقاف الدوام الحضوري في المدارس والجامعات

نفَتْ وزارة الصحة، اليوم السبت، إصدار توصيات لإيقاف الدوام الحضوري في الجامعات والمدارس، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي لـ"الصحيفة الرسمية"، إن "الوزارة لم توصِ حتى الآن بايقاف الدوام الحضوري في المدارس والجامعات، نظراً لعدم وجود خطورة على الطلبة تستدعي إغلاقها، مع الاستمرار بمراقبة الموقف الوبائي".

وأوضح أن "متحور أوميكرون لا يتطور إلى الالتهاب الرئوي على عكس السلالات السابقة".

ولفت إلى "تجاوز عدد الفحوصات المختبرية أكثر من 25 ألف فحص خلال يوم واحد ضمن الموقف الوبائي، وأن جميع الإصابات الموجبة هي خليط من سلالتي الدلتا، والمتحور أوميكرون"، متوقعاً "زيادة أكبر بأعداد الإصابات والدخول إلى المستشفيات".