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الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ"داعش" الارهابي شمال شرق ديالى


أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن إحباط تعرض لعناصر تنظيم داعش الارهابي شمال شرق ديالى.

وقال الحشد في بيان إن "قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي، صدت تعرضا لفلول "داعش" الارهابي ضمن مقتربات قضاء المقدادية شمال شرق محافظة ديالى".

وأوضح، "حاولت مجموعة من عناصر فلول داعش الارهابي التعرض على نقاط تابعة للحشد الشعبي وتدمير كاميرا حرارية في قرية سبتة ضمن قاطع قوات الجيش والشرطة قبل ان تتصدى لهم قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي وتفشل محاولة تعرضهم الخائبة".

وأشار البيان الى ان "قوات الحشد الشعبي قامت بانشاء نقطة امنية ونصب كاميرا حرارية في المنطقة المذكورة بناء على مناشدات الاهالي".

وفجر اليوم، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط برتبة ملازم، بعد هجوم لعصابات داعش في محافظة ديالى.

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