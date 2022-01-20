اوميكرون يدق ناقوس الخطر في العراق

اوميكرون يدق ناقوس الخطر. الاف الاصابات مؤخرا سجلت بالارتفاع السريع الذي اعلن دخول البلاد الموجة الرابعة وسط تحذيرات من قبل الجهات المعنية باحتمالية اكتظاظ المستشفيات التابعة لها اذا ماتفاقت الحالة.

وسجلت الكوادر الصحية مئات الاصابات هي الاخرى بين صفوفها كاشفة عن تسجيل مئة حالة اصابة بالفايروس بيوم واحد داخل احد مستشفيات العاصمة.

وتزامنا مع هذا الارتفاع شهدت محافظات عدة تعطيل الدوام الرسمي لمدارسها وكلياتها وتقليص الدوام الحكومي بعدد من الدوائر التابعة لها لنسبة خمسين بالمئة.