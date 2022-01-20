نائب يطالب بتدقيق أسماء مرشحي رئاسة الجمهورية

طالب النائب، صلاح مهدي التميمي، اليوم الخميس، بارسال مرشحي رئاسة الجمهورية الى الجهات ذات العلاقة لغراض التدقيق.

وبحسب وثيقة نشرت اليوم فانه “بغية استكمال اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، يرجى تفضلكم باعلامنا اذا مـا تم ارسال اسماء المترشحين لشغل المنصب الـ ي مجلس القضاء الأعلى وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ومديرية الادلة الجنائية والجهات المعنية ، للتحقق مـ من عدم صدور احكام مخلة بالشرف فـي مواجهتهم وعدم شمولهم باحكام أي من قانوني المساءلة والعدالة وهيأة النزاهة”.

وأضاف انه “حيث أوجبت المادة 68 / ثالثا مـن الدستور أن يكون المرشح ذو سمعة حسنة ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة ، كما نصت المادة 1 / ثالثا مـن قانون احكام الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة ٢٠١٢ على الشرط ذاته ، وان لا يكون مشمول باحكام قانون المساءلة والعدالة للتفضل بإعلامنا بالسرعة الممكنة”.