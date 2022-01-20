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العراق يصدر 5 توصيات بشأن انتشار أوميكرون - عاجل


أصدرت لجنة الأمر الديواني (217)، الخميس، خمس توصيات بشأن انتشار متحور أوميكرون.

وجاء في كتاب صادر عن وزارة الصحة ان "توصيات إجتماع لجنة الأمر الديواني 217 في الـ18 من كانون الثاني الحالي بشأن ما يخص الإجراءات الواجب إتخاذها بسبب الوضع الوبائي الحالي مع ظهور متحور أوميكرون وإنتشاره في أكثر من 100 دولة في العالم هي:

- الإستمرار بمتابعة الموقف اليومي للإشغال السريري وأسرة العناية المركزة في تلك المراكز وكذلك توفر الأدوية والمستلزمات والتحاليل الساندة الخاصة بمرض کوفید-۱۹ مع التأكيد على توفير الأوكسجين الطبي وعدة الحماية الشخصية وخاصة في مراكز علاج کورونا. 

- ضرورة العمل على زيادة أعداد الملقحين للوصول الى المناعة المجتمعية من خلال فتح منافذ تلقيح اضافية وزيادة ساعات العمل الفعلية وكذلك تكثيف عمل الفرق التلقيحية السائدة في المناطق السكنية والدوائر الحكومية وغير الحكومية والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات ضمن الرقعة الجغرافية مع ضرورة وضع خطط تفصيلية وجداول عمل للفرق التلقيحية الميدانية لتتم زيارة نفس الأماكن لإعطاء الجرعة الثانية والتأكيد على المتابعة المستمرة لأداء تلك الفرق التلقيحية وخلق روح المنافسة بينهم وتشجيعهم وحسب الصلاحيات.

-العمل بالتعليمات المحدثة حول فترة عزل المصابين وفترة الحجر بالنسبة للملامسين للحالات المؤكدة بمرض کوفید-۱۹ وآلية متابعتهم من قبل المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية.

- التأكيد على فعاليات الرقابة الصحية ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية ومتابعة المحلات العامة والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات لتنفيذ تلك القرارات.

- تكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين حول خطورة الموقف الحالي وأهمية أخذ اللقاح كونه السبيل الوحيد لحمايتهم وعوائلهم من المرض ومضاعفاته.

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