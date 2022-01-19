بعد استهداف مكتب شاخوان عبدالله.. الصالحي يؤكد على عدم جعل كركوك ساحة للصراع السياسي

اكد ئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب ارشد الصالحي، اليوم الاربعاء، على عدم جعل كركوك ساحة للصراع السياسي بين القوى المتصارعة في مباحثات تشكيل الحكومة.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان “الصالحي استنكر الهجوم الذي استهدف مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في منطقة رحيم اوه الكائنة في شمال مركز مدينة كركوك”.

ودعا رئيس الكتلة الى “إجراء تحقيق سريع لمحاسبة المتورطين في هذه القضية، كما يؤكد على عدم جعل كركوك ساحة للصراع السياسي بين القوى المتصارعة في مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة”.

وشدد على ان “امن كركوك خط احمر لا يمكن تجاوزه”، مجددا دعوته للقائد العام للقوات المسلحة “بضرورة دعم المحافظة بالمزيد من القطعات العسكرية الاتحادية لتعزيز الامن ونشرها ضمن جميع الحدود الادارية للمحافظة، وتفويت الفرصة لكل من يسعى الى المساس بنعمة الامن والاستقرار التي يتمتع بها اهالي كركوك بجميع مكوناتهم وطوائفهم ضمن مكاسب خطة فرض القانون”.

ن،ع