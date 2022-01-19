الاعرجي يشدد على أهمية الإسراع بإنجاز ملف جرائم داعش لإنصاف ضحايا الإرهاب

شدد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاربعاء، على أهمية الإسراع بإنجاز ملف جرائم داعش لإنصاف ضحايا الإرهاب.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان “الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، رئيس اللجنة التنسيقية العراقية مع فريق التحقيق الدولي المختص بجمع الأدلة وإدانة جرائم داعش، الدكتور قحطان طه خلف”.

واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء، استعراض عمل اللجنة التنسيقية المختصة بجرائم داعش، وآخر مستجدات عملها، فضلا عن بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية”.

وأكد الأعرجي خلال اللقاء، أن “العراق ممثلا بوزارة الخارجية العراقية يعمل مع المجتمع الدولي بجهد حثيث للوصول إلى أدلة تدين الجرائم التي ارتكبها عناصر داعش الإرهابي داخل أراضيه”، مشددا على أهمية الإسراع بإنجاز هذا الملف، لإنصاف ضحايا الإرهاب”.