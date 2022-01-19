نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق : محافظ نينوى مستمر في عمله: لا اقالة ولا استقالة!

اكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق نور الدين قبلان، الاربعاء، استمرار محافظ نينوى نجم الجبوري في اداء عمله ولا تواجد اي اوامر باقالته.

وقال قبلان في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المحافظ نجم الجبوري مازال يمارس عمله في منصبه ولاصحة للانباء التي تحدثت عن اقالته او تقديمه استقالته”.

واضاف ان “الجبوري مازال يمارس عمله بشكل طبيعي في نينوى الا ان مواقع التواصل الاجتماعي هي من اعلنت عن موضوع الاقالة”.

وبشان قرار المحكمة الاتحادية والطعن المقدم في الجلسة الاولى أكد قبلان وهو مستشار رئاسة البرلمان، ان “هيئة رئاسة البرلمان متوقفة عن العمل لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادي وسيكون محترم وواجب التنفيذ من جميع الاطراف”.