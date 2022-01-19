خشان بشأن الشكوى لدى "الاتحادية": ما قمت به هو إجراء بسيط

وصف النائب المستقل باسم خشان، الأربعاء، الجلسة الأولى لمجلس النواب بـ"غير الدستورية"، وفيما أكد أنها شهدت خروقات عدة، اعتبر أن الشكوى التي تقدم بها لدى المحكمة الاتحادية اجراءً بسيطاً.

وقال خشان خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الجلسة الاولى لمجلس النواب غير دستورية وشهدت خروقات كثيرة في طريقة الانتخاب".

وأضاف أن "رئيس السن محمود المشهداني تعرض للاعتداء"، معتبراً أن "ما قمت به في الشكوى هو اجراء بسيط والمحكمة الاتحادية امامها ادعاءات ودفوع".

ولفت خشان الى أن "هناك انقساما هائلا بين التيار الصدري والاطار التنسيقي"، معتبراً أن "التقلب في السياسة العراقية غريباً وهناك فوضى قانونية وتشريعية في العراق". مشدداً بالقول إن "العراق اصبح ساحة لدول اجنبية".

يذكر ان خشان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب لوجود مخالفات دستورية، حسب تعبيره.

وفي 13 كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل مؤقت، وبدأت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان، قبل أن تؤجل البت بالجلسة الى 25 من الشهر الجاري.