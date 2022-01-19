القبض على إرهابيين اثنين يوزعان كتباً تكفيرية في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين يوزعان كتباً تكفيرية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إنه “بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، التي أكدت وجود ارهابيين اثنين يقومان بتوزيع الكتب التكفيرية التي تروج لافكار داعش الارهابي في منطقة الشرقاط الايسر بمحافظة صلاح الدين”.

وأضافت، أنه “على ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة برية من لواء المشاة 51 تم القاء القبض عليهما في المكان المذكور، وتبين أنهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب”.