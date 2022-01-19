الحشد الشعبي يحبط مخططاً ارهابياً خطيراً في “حاوي ديالى”

اعلن الحشد الشعبي ، الاربعاء، عن احباط مخطط ارهابي خطير في حاوي ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز الحشد الشعبي توغلت لاكثر من 13 كم في عمق حاوي العظيم اقصى شمال ديالى ضمن منخفضاته وتلالها العالية وتمكنت من اكتشاف اثنين من الممرات السرية التي كانت مهيا لنقل خلاياه الارهابية من صلاح الدين الى ديالى وبالعكس”.

واضاف ان “الممريين كانا مهيئان لشن هجمات تستهدف قوات الحشد الشعبي والقرى والمناطق المحررة ضمن حوض العظيم وبقية المناطق الاخرى مؤكدا بان الممرين تم تدميرهما مع وضع نقاط مرابطة ومسك الارض ابتداء من معبر النعمان وصولا الى عمق نهر العظيم من الجهة الشرقية ولمسافة 10كم”.

واشار الى ان” العملية الامنية المفاجئة اليوم حققت نتائج في الاطار الامني ستعزز من الاستقرار في منطقة مهمة وستراتجية ضمن قاطع شمال ديالى”.

وكانت قوات الحشد الشعبي شنت صباح اليوم عملية امنية واسعة في حاوي العظيم لتعقب خلايا داعش الارهابي”.