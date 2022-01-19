نائب يبين سبب تأجيل المحكمة الاتحادية البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان

بين النائب محمود السلامي، الأربعاء، أن تأجيل المحكمة البت بدعوى جلسة البرلمان الأولى جاءت نتيجة تعزيزها بأدلة جديدة.

وقال السلامي في تصريح ل / المعلومة /، إن “النائب باسم خشان جاء بمجموعة جديدة من الأدلة تعزز الدعوى المرفوعة تجاه الجلسة الأولى وشرعيتها، ووكيل النائب ورئيس السن محمود المشهداني قدم تقرير يبين أثار الكدمات و يثبت الاعتداء الذي حصل داخل قبة البرلمان”.

وأضاف أن “تأجيل المحكمة الاتحادية البت بالدعوى إلى يوم 25 من الشهر الحالي، جاء لغرض التمحيص بالأدلة الجديدة والتوصل لقرار صائب وهو تأجيل إيجابي لصالح القضية”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، في وقت سابق، تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى الى يوم 25 من الشهر الحالي