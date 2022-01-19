القوات الامنية تدمر دمر أوكاراً لداعش الارهابي في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم داعش، احتوت على متفجرات وصواريخ، في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان إن "القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وخلال العملية التي انطلقت بصفحتها الأولى صباح اليوم، تمكنت من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين احتوت على عدد من العبوات الناسفة وقنابر الهاون و٩ صواريخ spg9 و٥ حشوات صاروخ وجليكان مملؤة بمادة C4 ومساطر تفجير ورمانة يدوية واعتدة مختلفة وخزان مياه وافرشة واغطية واواني طبخ ومواد أخرى".

وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع هذه الأوكار وتدميرها من قبل القوات الأمنية المنفذة للواجب، والتحفظ على المواد المضبوطة الأخرى".