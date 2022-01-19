رد شديد اللهجة من العامري بشأن طرح اسماء لمنصب رئيس الوزراء

رد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، على الانباء المتداولة بشأن طرحه اسماء لمنصب رئيس الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة هادي العامري لإقليم كردستان و الحوارات التي أجريت مع مسعود البارزاني ورئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم ، وكل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام".

ودعا المكتب بحسب البيان "وسائل الإعلام الى توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية"