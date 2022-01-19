إيران تكشف عن تطورات جديدة بشأن سكة ​​حديد مع العراق

وافق مجلس الحكومة في إيران، الأربعاء، على إصدار تصريح لمشروع سكة ​​حديد البصرة - شلامجة وبناء جسر فوق نهر أروند.

وقالت وكالة "فارس"، إن "مجلس الوزراء اصدر في اجتماعه اليوم الاربعاء تصريحاً لوزارة الطرق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة النقل ب‍جمهورية العراق لإنشاء مشروع سكة حديد الشلامجة - البصرة وجسر نهر أروند (شط العرب) ووافقت وزارة الطرق والتنمية العمرانية على تنفيذ المشروعين بمشاركة شركة سكة حديد جمهورية العراق".

وأضافت أنه "تم في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة النائب الأول للرئيس الايراني تكليف شركة السكك الحديدية في جمهورية إيران الإسلامية بتحديد حجم وشروط الاستثمار وطرق التمويل وحصة البلدين وكيفية تشغيل المشروع وتفاصيل اخرى تتعلق بمشروع سكة حديد البصرة - الشلامجة وانشاء جسر نهر اروند (شط العرب) حسب محضر التعاون المشترك بين ايران والعراق".

كما كلف مجلس الوزراء بحسب وكالة "فارس"، "منظمة التخطيط والميزانية للبلاد بتوقيع وتمويل حصة الحكومة الايرانية من هذا المشروع من ميزانية العام الايراني القادم والسنوات اللاحقة ومتابعة تمويلها من موارد صندوق التنمية الوطنية لاكمال المشرووع".