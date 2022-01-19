القضاء يرد طعن الخنجر بقرار عزله عن رئاسة تحالف عزم (وثائق)

ردت الهيئة القضائية في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، طعن خميس الخنجر بشأن قرار عزله عن رئاسة تحالف عزم.

واعتمدت الهيئة بحسب وثائق "قرار مفوضية الانتخابات بعزل خميس الخنجر واختيار مثنى عبد الصمد السامرائي رئيساً لتحالف عزم، فيما اعتبرته قراراً قطعياً".

يذكر انه وبعد قرار مجلس المفوضين بتاريخ ٢٠٢٢/١/٩ بعزل خميس الخنجر عن رئاسة تحالف عزم، عاد الخنجر ليقدم طعناً باجراءات المفوضية لدى القضاء الذي بدوره رد الطعن".