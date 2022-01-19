وثيقة تكشف استثناء وزير الدفاع “جمعة عناد” من اجراءات المساءلة والعدالة

كشفت وثيقة صادرة في عام 2018، عن استثناء قائد عمليات صلاح الدين السابق من إجراءات المساءلة والعدالة.

وجاء في الوثيقة وزير الدفاع الأسبق عرفان محمود الحيالي، إنه يدعو لاستثناء "الفريق الركن جمعة عناد سعدون قائد عمليات صلاح الدين (آنذاك)، من إجراءات المساءلة والعدالة وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008، للحاجة الماسة إلى خدماته في الوقت الحاضر، ولمقتضيات المصلحة العامة"، وفق الوثيقة.