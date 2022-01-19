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اربيل ونينوى تعلنان عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد


أعلنت محافظتا اربيل ونينوى، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، بسبب استمرار موجة البرد الحالية.

وقالت محافظة اربيل في بيان ، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في الكليات والمعاهد والمدارس، نتيجة استمرار موجة البرد الحالية"،

مبيناً أن "القرار اتخذ بناءً على توقعات الأنواء الجوية واستمرار انخفاض درجات الحرارة وبعد نقاش بين محافظ أربيل ووزيري التربية والتعليم العالي في الإقليم ورئيس ديوان مجلس الوزراء في كردستان".

من جهة أخرى، أعلنت محافظة نينوى، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 2022/1/20 باستثناء الدوائر الخدمية، جراء انخفاض درجات الحرارة".

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اربيل ونينوى تعلنان عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد
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