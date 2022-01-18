ضبط أسلحة ومخدرات وباجات مزورة.. حملة أمنية واسعة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على 57 متهما بحيازة الاسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان إن "المفارز المشتركة في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (72 ساعة الماضية)، تمكنت من القاء القبض على (31) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة فيما القت القبض على (26) متهماً بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة".

وأضاف، إنه "تم ضبط اسلحة واعتدة مختلفة، بنادق مختلفة عدد (٨) مسدس (15)، صواريخ (قاذفة RPG) (11)، رمانة دفاعية (18) مع (3) باجات مزورة".

وأشار البيان الى انه "تم ضبط مادة الكريستال (15) غرام، واجهزة تعاطيها مع ضبط كمية من الحبوب المخدرة وادوية متنوعة غير مرخصة".

وتابع، "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".