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النزاهة تعلن صدور قرارات بسجن وحبس عدد من المسؤولين


كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكامٍ بالسجن والحبس بحقِّ عددٍ من المسؤولين الحاليّين والسابقين؛ لتسبُّبهم بالإضرار بمصلحة الدولة وهدر المال العام.

وأفادت دائرة التحقيقات في بيان بأنَّ "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس بحق مُحافظ بابل السابق في القضيَّة المُتعلّقة بتغيير استعمال قطع أراضٍ من أرضٍ خضراء وطريقٍ عامٍّ إلى استعمالٍ سكنيٍّ؛ بهدف تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة، مُبيّنةً أنَّ قرار الإدانة صدر وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".

وأضافت الدائرة أنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بحبس مُحافظ واسط السابق؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مُوضحةً قيام المُدان بمُخالفة تعليمات مجلس الوزراء لسنة 2018 بخصوص التعيينات في المُديريَّة العامَّة لتربية واسط بمنح عقود تنمية الأقاليم بنسبة 10% من المُتقدِّمين للتعيين، وتـوزيـع الدرجات الوظيـفيَّة حـسب النـسب السكانيَّـة، لافتةً إلى منح درجتين وظيفيَّتين دون المرور بآلية التعيين".

وبينت أنَّ "محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضوريا بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ على مُدير آثار صلاح الدين؛ لتسبُّبه بهدر مبلغ (8,000,000,000) مليارات دينارمُخصَّصة لترميم جامع ملويَّة سامراء"، مُشيرةً إلى أنَّ "المحكمة أصدرت حكمها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

ولفتت الدائرة أنَّ "المحكمتين أصدرتا قرارات الأحكام بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في تلك القضايا، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين".

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