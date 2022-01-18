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الإطار التنسيقي يوضح حقيقة اتفاقه مع التيار الصدري بشأن منصب رئيس الوزراء


أوضح الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود اتفاق بينه وبين التيار الصدري بشأن منصب رئيس الوزراء.

وقال عضو الإطار رسول راضي في حديث صحفي إن "كل الاسماء المطروحة بشان منصب رئيس الوزراء ليست رسمية ومبنية على تسريبات ومصادر بعيدة عن الواقع".

وأضاف راضي، إن "هنالك مفاوضات بشأن المنصب وجولات بين القوى السياسية الى شمال العراق فضلا عن وجود تدخلات للجانب الإيراني لتوحيد صف الاطار مع التيار".

وأكد عضو الإطار التنسيقي، "وجود رأي بأن تطرح بعض الاسماء من التيار الصدري ويكون للاطار حق الرفض او الموافقة".

 

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