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العراق وسوريا يبحثان ملف مخيم الهول الحدودي


بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، مع السفير السوري لدى بغداد، التعاون الأمني وتأمين الحدود، بالإضافة إلى ملف مخيم الهول.

وقال مكتب الاعرجي في بيان إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير السوري في بغداد، صطام جدعان الدندح؛ لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعاون المشترك في تأمين الحدود بين البلدين، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".

وأكد الأعرجي للسفير السوري، أن "سوريا جزء من الأمة العربية وامتداد للعمق العربي، وأن شعبها أثبت صموده بوجه كلّ المؤامرات".

من جانبه أشار السفير السوري إلى، أن "العراق هو الثقل العربي المهم وصمام الأمان لمحيطه العربي والإقليمي".

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العراق وسوريا يبحثان ملف مخيم الهول الحدودي
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