الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين اثنين في كركوك وديالى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القاء القوات الامنية في محافظتي كركوك وديالى القبض على إرهابيين اثنين.

وذكر بيان للخلية ان “مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين أحدهما مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في حي الرزكاري بناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك”.

واشار البيان الى ان “مفارز المديرية ذاتها تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في سيطرة التجنيد بمحافظة ديالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين”.