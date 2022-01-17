العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور

أعتبر رئيس مركز ارتقاء للدراسات والبحوث ، عباس العرداوي ، الاثنين ، أن ترشيح هوشيار الزيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية تجاوز على القانون والدستور.

وقال العرداوي في تصريح ل/ المعلومة /، إن ” ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية يعني التجاوز على القانون والدستور العراقي” ، مبينا أن ” الزيباري تمت ادانته واقالته في الحكومات السابقة عندما كان وزيرا للمالية و الخارجية “.

واضاف ، ان “التوافقات السياسية تسمح لزيباري وغيره ممن عليهم قضايا فساد بالترشح لمناصب رئاسية مهمة في الحكومة العراقية وهذا الامر مخالف للقوانين العراقية والدستور الحاكم”.

يشار الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن عن ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.