القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة.

وقالت القيادة في بيان إن “مفارز سيطرة الشهداء ألقت القبض خلال إجراءات تفتيش الوافدين على متهم ضُبط بحوزته كمية من المخدرات مع (3) قداحات إشعال تستعمل للتعاطي”، مبينة انه “في الوقت ذاته ألقت مفارز سيطرة النيل القبض على متهم آخر وضبطت بحوزته عددا من الحبوب المخدرة”.

واضافت ان “مفارز السيطرتين اتخذت الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المتهمين واحالتهما إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهما”.