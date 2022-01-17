خبير قانون يتوقع قرار المحكمة الاتحادية: جلسة انتخاب رئاسة البرلمان ستعاد

توقع الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الاثنين، ان يكون قرار المحكمة الاتحادية مطالباً بإعادة انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب.

وقال الاسدي، في حديث صحفي إن “قرار المحكمة الاتحادية وبنسبة كبيرة سيكون نحو إعادة انتخابات رئاسة مجلس النواب”.

وأضاف أن “جلسة البرلمان ستعاد من لحظة خروج رئيس السن محمود المشهداني، مما يعني إعادة فقرة الانتخابات فقط وليس الجلسة باكملها”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، الخميس الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب.

وجاء إصدار الأمر بناءً على طلب مقدَّم من النائبين باسم خشان ومحمود داود، حيث ادّعى محاميهما بأن الجلسة الأولى شابتها مخالفات قانونية ودستورية.