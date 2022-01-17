قيادي في الاطار التنسيقي يكشف عن سبب زيارة العامري الى اربيل

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، علي الفتلاوي، اليوم الاثنين، عن سبب زيارة رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الى اربيل.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “امام الاطار النسيقي كل الخيارات مفتوحة ومتاحة اما الذهاب للمعارضة او الذهاب كاطار تنسيقي بزعامة الحاج هادي العامري الى مفاصل الحكم”.

وأضاف ان “الزيارات مكثفة بين الجهات السياسية والعامري وصل الى أربيل لاجل اخذ الضمانات مع الجهات الكردية والاتفاق على الرؤيا السياسية القادمة”.

وتابع الفتلاوي ان “الاطار التنسيقي يعمل بجد ليكون له صوت وموقف وكفة تعادل الكفات السياسية الباقي”.