الانواء الجوية تصدر تقريراً بشأن الطقس: استعدوا للبرد والثلوج

أصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تقريرها الخاص بانخفاض درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب العامري، في بيان إن “من المتوقع ان يتأثر البلاد بمنخفض جوي من البحر المتوسط ترافقه كتله هوائية باردة قطبية ورطبة نسبياً ليكون الطقس في عموم البلاد في حالة عدم استقرار نتيجة تغيرات الحالة الجوية والتحديثات الانية لمتابعة الطقس”.

وأضاف العامري، أن “من المتوقع ان يكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع إنخفاض تدريجي في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 17 كانون الثاني 2022 ومن المتوقع هطول الامطار وتكون متوسطة الى غزيرة الشدة خاصة في المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من البلاد مع حدوث السيول فيها”.

وأشار العامري، إلى أن “انخفاضاً كبيراً سيطرأ في درجات الحرارة لتصل دون الصفر المئوي يوم الثلاثاء الموافق 18 كانون الثاني ويستمر هذا الانخفاض لعدة ايام، كما تتساقط الثلوج في عدة اماكن من المنطقة الشمالية وفرصة لتساقط الثلوج في المنطقة الوسطى خاصة الاقسام الغربية”.