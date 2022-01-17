طهران: بغداد ستحتضن جولة جديدة من المفاوضات مع الرياض

كشف وزير الخارجية الإيراني امیر عبداللهیان، اليوم الاثنين، عن مشاركة بلاده قريباً في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية والتي ستعقد في بغداد.

وقال امیر عبداللهیان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، “اللقاء بحث متابعة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين بغداد وطهران”.

واشار عبداللهیان، إلی “أستمرار المفاوضات الإيرانية السعودية ودور العراق البناء في هذا الصدد”، مؤكداً أن “هناك مجموعة من النقاط الإيجابية والسلبية في ملف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية”.

وأضاف أن “بلاده ستشارك قريباً في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية والتي ستعقد في بغداد”.