اجتماع قريب للجنة العليا.. الصحة تعلق على الارتفاع الكبير بإصابات كورونا

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الاثنين، على الارتفاع الكبير بإصابات فيروس كورونا اليومية في عموم البلاد.

وقال البدر، في حديث صحفي، تعليقاً على سؤال حول اذا ما سيؤدي الارتفاع بالإصابات الى تشديد الاجراءات، وخصوصاً المدارس والجامعات، إن “هكذا قرارات هي حصراً من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والقرارات تتخذ حسب المستجدات الوبائية”.

وأضاف أن “أي تطور في الموقف الوبائي، فوزارة الصحة العراقية تتابع هذا التطور بدقة وهي بدورها ترفع التقارير والتوصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، خصوصاً ان انه ستكون هناك اجتماعات في القريب العاجل للجنة الامر الديواني 217 لمتابعة اخر المستجدات وعلى اثرها ترفع التوصيات الجديدة”.

ويسجل العراق منذ ايام ارتفاع كبير باعداد اصابات فيروس كورونا، وقد تجاوزت اليوم الـ4 الاف إصابة، بعد أن كانت مئات قبل فترة قليلة.