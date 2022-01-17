مصدر: نتائج محادثات العامري وبارزاني ايجابية وستتضح آثارها خلال الساعات المقبلة

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن محادثات رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، كانت ايجابية وستتضح آثارها خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر إن “محادثات العامري وبارزاني، خلال اللقاء الذي جمعهما في اربيل، تركزت حول البحث عن مخرج للازمة السياسية ومعالجة الإنسداد السياسي الناتج عن الجلسة الاولى للبرلمان”.

واضاف أن “هناك تقارب في وجهات النظر وستشهد الساعات المقبلة انعكاسا ايجابيا لهذا التقارب”، مؤكدا أن “هناك ضرورة للتسويات لإنقاذ الواقع السياسي الحالي”.

وقد وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى اربيل صباح اليوم الاثنين، والتقى رئيسي الحكومة والاقليم في لقاءات منفردة، ومن ثم التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وعاد الى العاصمة بغداد.