صادقون تدعو الى رفض “انبوب العقبة” وتتهم حكومة الكاظمي بتنفيذ أوامر أمريكية

اتهم عضو كتلة الصادقون حسن سالم، الحكومة الحالية بتنفيذ أوامر أمريكية لافقار الشعب العراقي.

وقال سالم، في بيان إن “صمت الكتل والاحزاب السياسية عن نهب ثروات الشعب العراقي من خلال مد الانبوب النفطي من البصرة الى العقبة وبمسافة 1900 كيلو متر وبكلفة 26 مليار دولار واعطاء مليونين برميل نفط الى الاردن ومصر ثم الى الكيان الصهيوني وبسعر – 18 دليل على الخيانة والمشاركة في هذا النهب والفساد”.

وأضاف، أن “حكومة تصريف الاعمال تمارس أوامر امريكية لافقار الشعب العراقي من خلال اهمال الاتفاقية الصينية ومنع ارتباط العراق بطريق الحرير واحالة ميناء الفاو الى شركة دايو الكورية المتلكئة”، مبينا أن “ذلك “راجع الى فساد المسؤولين الذين يتعاطون الرشاوي على حساب بلدهم وشعبهم “.

ودعا سالم الشعب العراقي والشرفاء في مجلس النواب الى “رفض مد الانبوب الى العقبة وتفعيل الاتفاقية الصينية وارتباط العراق باتفاقية الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وسرعة انجاز ميناء الفاو من خلال الغاء عقد شركة دايو الكورية واحالته الى الشركات الصينية وكشف ملفات فساد الفاو ومحاسبة المسؤولين”.