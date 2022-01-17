اعتقال شخصين اعتديا على طبيبة في مستشفى للولادة شرقي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اعتقال شخصين اعتديا على طبيبة في مستشفى للولادة شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة ان “منتسبي قوة حماية مستشفى فاطمة الزهراء (ع) للولادة، ضمن قاطع حماية منشآت الصدر الأول، احد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، القوا القبض المتهمين كل من (س.ق.ع) و (ح.س.ق) أثناء قيامهم بالاعتداء على الدكتورة (ن.ق.خ) والموظف (أ.ح.ص)”.

واضاف البيان ان “منتسبي حماية المستشفى سلموا المتهمين الى مركز شرطة الحبيبية، في حين سيتم وإقامة دعوى اصولية ضد المعتدين من قبل الكادر الطبي المتضرر لينالوا جزاءهم العادل”.