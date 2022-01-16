اثر الثراء “الفاحش”..تحركات نيابية لإرغام الحلبوسي على كشف ذممه المالية

اكد النائب عن تحالف الفتح مهدي الامرلي ، الاحد، أن جلسة البرلمان الثانية سيتم خلالها حسم الذمم المالية لجميع النواب داخل قبة البرلمان.

وقال الامرلي في تصريح ل/المعلومة/، إن “جلسة البرلمان القادمة سنطالب خلالها بكشف الذمم المالية للجميع، ابتداءً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي” مشيراً الى أن “الجميع مطالب بكشف الذمة المالية ولا يستثنى احد”.

وأضاف أن “بعد الثراء الفاحش والمستوى المعيشي المرتفع لبعض النواب، قررنا أن تكون الجلسة الثانية للبرلمان هي حسم ملف الذمم المالية”.

ولفت الى “ضرورة الكشف عن الذمم المالية لجميع النواب وخصوصاً رئيس مجلس الهيئة التشريعية وتفعيل قانون من أين لك هذا”.

وكان النائب عن دولة القانون ثائر مخيف قد ذكر في تصريح سابق ل/ المعلومة /، “الجميع يعلم أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جاء الى المجلس من عائلة بسيطة، والثراء الفاحش الذي يملكه اليوم يجب أن يتم الكشف عنه ليكون انطلاقة تفعيل قانون “من اين لك هذا”.