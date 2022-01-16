الاتحادية تحدد موعد النظر بعدم دستورية جلسة البرلمان الاولى

حددت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، موعد النظر في الدعاوى الخاصة بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الأولى.
وذكر بيان للمحكمة :”حددت الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق 19/ 1/ 2022 موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين 5/ اتحادية/ 2022 و6/ اتحادية/ 2022″.
وأضاف، أن الدعوتين “مقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة”.
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