إبطال مفعول رمانتين يدويتين في بابل

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، إبطال مفعول رمانتين يدويتين في منطقة الإسكان بمحافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان انه "بعد ورود نداء يفيد بوجود جسم غريب في منطقة الإسكان في المحافظة، تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث، وبعد إجراء الكشف تبين إن الجسم الغريب عبارة عن رمانتين يدويتين تم وضعهما من قبل مجهول أمام عمارة تجارية".

واشارت الى "قيام الفريق بمعالجة الرمانتين وفق الإجراءات القياسية".