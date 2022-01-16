الفتح يطالب بكشف الحسابات الختامية لحكومة الكاظمي

طالب تحالف الفتح، اليوم الاحد ، بالكشف عن الحسابات الختامية لحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح ل/ المعلومة / ان ” الشعب العراقي يطالب بمعرفة جميع الحسابات الختامية للحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي “، لافتاً إلى ان ” الانظمة الحكومية يجب ان تقدم ما في ذمتها من اموال”

واضاف ، ان ” قائمة مشاكل العملية السياسية يضاف لها مؤخرا مشكلة الحسابات الختامية التي لم تقدم الى الان من قبل حكومة الكاظمي “.

يذكر أن بعض الحكومات العراقية منذ عام 2003 الى الان لم تقدم حسابات ختامية عند انتهاء السنة المالية لها، لاسيما أنها تحتوي على أموال طائلة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.