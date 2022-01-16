تعليق جديد من تحالف الفتح بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى

أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الأحد، إن قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى من عدمها، هو قرار لازم لجميع القوى السياسية.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي إن "جميع القوى السياسية عليها "السمع والطاعة" لقرار المحكمة الاتحادية المرتقب بشأن شرعية الجلسة الأولى من عدمها، سواء كانت هذه القوى من الاطار او التيار او الكرد او السنة".

وأضاف، إن "الكثير من الموازين ستتغير في حال تم حل المشاكل والخلافات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري".