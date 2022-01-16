اغلاق غرفة تجارة كربلاء من قبل قوة امنية

قال رئيس غرفة تجارة كربلاء ازهر الكلش، الأحد، إنه "تفاجئنا اليوم بوجود سيارات الشرطة أمام باب الغرفة".

وقال الكلش في حديث صحفي إنه "سبق قدوم سيارات الشرطة، مجيء احد الأعضاء السابقين الخاسرين في انتخابات الغرفة وكان لديه هدف الاستيلاء على الغرفة من اجل اخراج بعض الملفات المهمة".

وأضاف، إن "هناك غرف منعنا فتحها من اجل اجراء تحقيقات بخصوص بعض الخروقات القانونية والتجاوزات".

إلى ذلك، قال الممثل القانوني ل‍غرفة تجارة كربلاء وائل سعد عبد الامير، إن "إغلاق غرفة تجارة كربلاء مخالفة قانونية واضحة وصريحة لانه ليس من صلاحيات الجهه التنفيذية المتمثلة بقيادة شرطة كربلاء إغلاق الغرفة".

وأضاف عبد الأمير في حديث للسومرية، إنه "ظهرت مخالفات واضحة وصريحة لمدير الغرفة وحاليا سلكنا مسلك قانوني عن طريق إبلاغ الجهات المعنية بالتحقيق بما فيها هيئة النزاهة والقضاء العراقي".

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة كربلاء السابق محمد الحسيني، إن "ما يحدث في الغرفة شيء غير طبيعي"، مضيفا، "تم إغلاق غرفة تجارة كربلاء بدون أمر قضائي من جهات متنفذه ب‍كربلاء بواسطة "فلان او فلان" وهذا أمر غير شرعي وغير قانوني".

وأضاف الحسيني في حديث صحفي ان "الجميع تفاجئ بسيارات الشرطة وهي تمنعهم من الدخول للغرفة"، مردفا "نريد أن نعرف باي حجة قانونية غلقوا الغرفة رغم اننا نحن من طلبنا اجراء تحقيق عادل بملفات فساد واضحة موجودة داخل الغرفة".