الأخبار

الفتح: تفرد السفارة الأمريكية بامتلاك منظومة “السيرام” انتهاك سيادي


اعتبر تحالف الفتح، السبت، وجود منظومات الدفاع الجوي فوق السفارة الامريكية في بغداد العراقي انتهاك كبير للسيادة العراقية ” لافتا الى أن اطلاق صافرات الإنذار في كل مرة أرهق السكان المحيطين بها.

وقال عضو التحالف محمود الحياني في تصريح ل/ المعلومة /، إن “حماية البعثات الدبلوماسية من وأجب القوات الأمنية والحكومة العراقية “مشيراً الى أن “منظومة السيرام يجب أن تتحكم بها القوات العراقية وليس العكس”.

وأضاف أن “السفارة الأمريكية انفردت في قرار استعمالها منظومات السيرام داخل بغداد في الخضراء نتيجة الضعف الموجود لدى الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية”.

وأشار إلى أن “حماية البعثات الدبلوماسية من مسؤولية ووظيفية الحكومة العراقية “مبيناً أن “انفراد السفارة الأمريكية بقرار وضع منظومة السيرام في بغداد هو انتهاك كبير لسيادة البلد “.

يذكر ان منظومة السيرام ارعبت سكان العاصمة من الأطفال والشيوخ والنساء لمرات عديدة ، وقدموا شكواهم وامتعاضهم وخوفهم من تشغيل المنظومة ، متسائلين كيف يمكن لسفارة دبلوماسية نصب هكذا منظومة  في وسط العاصمة بغداد المليئة بالسكان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفتح: تفرد السفارة الأمريكية بامتلاك منظومة “السيرام” انتهاك سيادي
الاطار يتحدث عن “تغيير” سيترتب على الامر الولائي
بعد الثراء الفاحش …نائب يطالب بكشف الذمة المالية لمحمد الحلبوسي
اهالي الناصرية يمزقون صورة حميد الغزي التي وضع على صورة الشهيد ابو مهدي المهندس
"اليكتي" يؤكد التمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق
مصدر: صدور اوامر بانسحاب 7 الوية من الحشد الشعبي في الانبار
الصحة تكشف عن عاملين للحماية من كورونا ومتحوراتها
بينها استمرار الدوام بنسبة 100%.. خلية الأزمة في بابل تتخذ عدة قرارات
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك