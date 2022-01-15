بعد الثراء الفاحش …نائب يطالب بكشف الذمة المالية لمحمد الحلبوسي

طالب النائب ثائر مخيف، السبت، بالكشف عن الذمة المالية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال مخيف في تصريح ل / المعلومة /، إن “الجميع يعلم أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جاء الى المجلس من عائلة بسيطة، والثراء الفاحش الذي يملكه اليوم يجب أن يتم الكشف عنه ليكون انطلاقة تفعيل قانون “من اين لك هذا”.

وأضاف أن “هناك الكثير في العملية السياسية والحكومة عليهم شبهات فساد كبيرة جداً ليس فقط محمد الحلبوسي، وندعو للكشف عن الذمم المالية لجميع المشتركين في الحكومة الحالية”.

وكان عضو مجلس النواب باسم خشان قد أكد، في وقت سابق، ان الفساد والسرقات التي قام بها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جميعها موثقة لدى ديوان الرقابة المالية ويعلم بها الرأي العام، لافتا الى ان، فساد الحلبوسي اصبح في الظل خلال الوقت الراهن بسبب المحاباة.ا