مصدر: صدور اوامر بانسحاب 7 الوية من الحشد الشعبي في الانبار

كشف مصدر امني في محافظة الانبار ، السبت، عن صدور اوامر بانسحاب 7 الوية من قوات الحشد الشعبي المتمركزة في المناطق الغربية.

وقال المصدر إن “اوامر صدرت بانسحاب 7 الوية من قوات الحشد الشعبي المتمركزة في المناطق الغربية وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا في خطوة غير واضحة المعالم وفي ظل ظروف تتطلب تواجد هذه القوات في مواقعها لإحباط اي عملية ارهابية من قبل تنظيم داعش الاجرامي”.

واضاف المصدر، ان “الوضع الامني في المناطق الغربية مازال يحتاج الى تواجد هذه القوات التي تمثل خط الصد لعناصر التنظيم الاجرامي”.

وأوضح، ان “مساحة المناطق الغربية وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا مساحة شاسعة وكبيرة وطالبنا بتعزيز قوات اخرى لكننا فوجئنا بتسريب معلومات تفيد بوجود نية لسحب 7 الوية من قوات الحشد الشعبي المتمركزة في تلك المناطق”، محذرا من أن “هذه الخطوة تمثل خطرا أمنيا كبيرا”.