الصحة تكشف عن عاملين للحماية من كورونا ومتحوراتها

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عاملين للحماية من فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة لجميع المتحورات ومن ضمنها المتحور اوميكرون.

وقال البدر في بث مباشر عبر قناته باليوتيوب إن "وزارة الصحة توقعت منذ انحسار الموجة الثالثة دخول موجات اخرى قد تكون الاقسى"، متوقعا "دخول موجة تفشي للفيروس اخطر من سابقتها".

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الى "اخذ اللقاحات المضادة للفيروس والالتزام بالاجراءات الوقائية"، لافتا الى انهما "عاملين اساسيين في الحماية من الجائحة".

واشار البدر الى ان "اللقاح فعال لجميع المتحورات ومن ضمنها المتحور اوميكرون".

وتابع، ان "تلقي اللقاح يعطي حماية من الفيروس لكن ليس بنسبة 100% وانما يقلل من شدة الحالة في حال الاصابة بالفيروس".

واستغرب البدر، "انخفاض الاستجابة لإجراءات السلامة وتلقي اللقاح من قبل المواطنين على الرغم من مرور مدة ليست بالقليلة على ظهوره".

وشدد على "ضرورة ارتداء الكمامة مشيراً إلى أنه "تم الاثبات علمياً وعملياً على دور الكمامة الفعال في الحد من الإصابة بالفيروس والحماية منه".