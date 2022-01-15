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بينها استمرار الدوام بنسبة 100%.. خلية الأزمة في بابل تتخذ عدة قرارات


أصدرت خلية الأزمة العليا في بابل، اليوم السبت، عدداً من القرارات المتعلقة بالوضع الصحي والوبائي في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان  انه تقرر "بقاء دوام دوائر الدولة جميعا في بابل بنسبة 100% لحين متابعة المستجدات الموقف الوبائي خلال الفترة القادمة".

كما قررت "إلزام كافة الدوائر بعدم ترويج أي معاملة إلا من خلال إبراز كارت اللقاح".

 

كما وجهت "مديرية الأمن الوطني بمحاسبة المزورين لكارتات اللقاح، ومحاسبة مدراء الدوائر الحكومية الغير متعاونين مع خلية الأزمة العليا".

 

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