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العامري يعلق بشأن الاعتداءات على المنطقة الخضراء ومقرات الأحزاب السياسية


أدان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، الاعتداءات على المنطقة الخضراء ومقرات الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد.

وقال العامري في بيان  "ندين بشدة الاعتداءات الأخيرة على المنطقة الخضراء ومقرات الأحزاب السياسية بشكل عام".

وأضاف أن "هذه الاعمال غير مبررة وعلى الأجهزة الامنية ان تقوم بواجباتها في ضبط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم أمس الخميس، إصابة طفلة وامرأة بجروح بهجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء.

وأفاد مصدر أمني، فجر الجمعة، بتعرض مقر "عزم" في منطقة اليرموك إلى هجوم.

وتعرض مقر تحالف "تقدم" في الأعظمية إلى هجوم خلف أضراراً داخل المقر.

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العامري يعلق بشأن الاعتداءات على المنطقة الخضراء ومقرات الأحزاب السياسية
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