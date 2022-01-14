الشهر المقبل.. عقد الاجتماع الثالث للجنة التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني في بغداد

اعلن مساعد رئيس القضاء الايراني للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب آبادي، إن الاجتماع الثالث للجنة التحقيق المشتركة الإيرانية العراقية بشأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني سيعقد في بغداد الشهر المقبل.

وقال غريب آبادي في تصريح، ان “قضية استشهاد الفريق سليماني فُتحت بشكل قانوني وعُقدت أولى جلساتها في 3 يناير/كانون الثاني، ويجري النظر في حوالي 80 ملفا في هذا الصدد من خلال 2500 شكوى لأسر الشهداء المدافيعن عن المراقد المقدسة في دائرة عدلية طهران”.

واضاف انه “تم فتح قضية جنائية في قسم الشؤون الدولية بعدلية بطهران وشكلنا لجنة تحقيق مشتركة مع العراق واجتمعت هذه اللجنة مرتين حتى الآن”.

واشار غريب آبادي الى ان “الاجتماع الثالث للجنة الايرانية العراقية المشتركة سيعقد في بغداد منتصف فبراير/شباط القادم”، مبينا انه “ستقوم المحكمة المختصة بالقضايا الدولية قريبًا بإعداد لائحة الاتهام وإرسالها إلى عدلية طهران”.

واوضح انه “في قضية الشهيد سليماني، فإن استخدام صلاحيات أخرى هو أيضا على جدول الأعمال، وقال: نسقنا مع الرئاسة الايرانية والجهات ذات الصلة للإسراع في التحقيق حتى نتمكن من التوصل عاجلاً إلى ما إذا كان من الممكن الرجوع إلى مؤسسات قانونية دولية أو رفع دعوى قضائية في اميركا أم لا”