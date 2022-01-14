بينها المخدرات.. القبض على 15 متهما ومطلوبا بقضايا مختلفة في واسط

أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على 15 متهما ومطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان صحفي إن “مفارز مديرية شرطة واسط، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة”.

واضافت أن “حيث القى قسم مكافحة المخدرات القبض على (٢) متهمين وفق المادة (٢٨) مخدرات، فيما قام قسم مكافحة الإجرام بإلقاء القبض على (2) متهمين وفق المواد (446) (456) ق.ع”.

وتابعت “فيما تمكنت مفارز قسم الشرطة القضائية من إلقاء القبض على (7) متهمين مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، ومن جانب آخر تم إلقاء القبض على (4) متهمين ضمن الممارسة الأمنية توزعت على مراكز شرطة العزيزية، علما أنهم مطلوبون وفق مواد قانونية مختلفة”.